Anderlecht ile Fenerbahçe arasında oynanan heyecan dolu mücadele, 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Lotto Park'ta gerçekleşen bu zorlu karşılaşma, futbolseverlere büyük bir heyecan yaşattı. Her iki takım da sahada üstünlük kurmak için var güçleriyle mücadele ederken, karşılıklı ataklar ve gollerle adeta nefes kesen bir oyun ortaya çıktı. Anderlecht, kendi evinde galibiyet hedeflerken, Fenerbahçe ise deplasmanda aldığı pozitif sonuçlarla yoluna devam etme amacındaydı. Maç boyunca sergilenen yüksek tempolu oyun, iki takımın da Avrupa arenasındaki iddialarını gözler önüne serdi.

Kaynak: Haber merkezi