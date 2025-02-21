Ancak, güncel döviz kuru ile Türkiye'nin asgari ücreti, Avrupa’daki birçok ülkeden geride kaldı. Eurostat verilerine göre, Türkiye’de brüt asgari ücret 684.32 Euro’ya denk gelirken, Avrupa’da bu rakam çok daha yüksek seviyelerde. Belçika, Almanya, Hollanda, Lüksemburg, İrlanda gibi ülkelerde brüt asgari ücret 2.000 Euro’nun üzerinde seyrederken, komşu Yunanistan’da dahi 968.33 Euro seviyesine ulaştı.

Diğer Avrupa ülkelerindeki asgari ücret seviyeleri de Türkiye’nin çok önünde yer alıyor. Örneğin, Fransa 1.881 Euro, Polonya 1.091 Euro, Hırvatistan 970 Euro ile Türkiye’nin asgari ücretini katlıyor. Türkiye’nin yanı sıra, sadece savaşta olan Ukrayna, Bulgaristan, Karadağ, Moldova ve Arnavutluk gibi ülkelerde ise asgari ücret oldukça düşük seviyelerde kaldı.

Enflasyon oranının yüzde 42 seviyelerinde olduğu Türkiye’de, asgari ücrete bağlı çalışanların oranı da oldukça yüksek. Avrupa Birliği'nde ise 27 ülkenin 22’sinde asgari ücret uygulaması bulunuyor. Bazı Avrupa ülkelerinde asgari ücretle çalışanların oranı yüzde 10’un altına düşerken, Türkiye'de bu oran yüzde 42’yi geçiyor. Bu durum, Türkiye'nin Avrupa'nın en düşük ücretli ülkeleri arasına girmesine neden oldu.