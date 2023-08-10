UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Maribor’u 3-1 yenen Fenerbahçe, rövanş öncesi avantaj elde etti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Maribor’u 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Rodrigo Becao ve İrfan Can Kahveci’nin golleriyle 2-0 öne geçerken, 72. dakikada Strajnar’ın golüne engel olamadı. Uzatma dakikalarında Ryan Kent’in ceza sahası içerisinde düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Dusan Tadic 90+3’te gole çevirirken, Fenerbahçe sahadan 3-1 üstün ayrıldı.
Turun ikinci maçı 17 Ağustos Perşembe günü Ljudski Stadyumu’nda oynanacak.