Derneğimiz Yönetim Kurulu, bugün İnegöl’de önemli bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Dernek Başkanımız İhsan Gönül, Başkan Yardımcımız Nezahat Balkış, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ünal Tiryaki, Deniz Erdem, Doğan Temizkan, Mehmet Uysal ve Dernek Müdürümüz Mehmet Nuri Ekingen, sırasıyla İnegöl Jandarma Komutanı Sayın Harun Nazlı ve İnegöl Emniyet Müdürü Sayın Okan Şen’i makamlarında ziyaret etti.

Ziyaretlerde, Başkan İhsan Gönül, derneğimizin yürüttüğü projeler ve faaliyetler hakkında bilgi verdi. Özellikle futbolda şiddet ve uyuşturucu ile mücadele konusunda İnegöl’deki spor dernekleri ve kulüpleriyle işbirliği yapma fikirlerini dile getiren Gönül, olası projeler için her türlü destek ve yardımı sağlamaya hazır olduklarını belirtti. Ayrıca, bu tür çalışmaların İnegöl'deki spor camiasına ve gençlerimize büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Başkan Gönül, ziyaret ettiği güvenlik birimlerine de başarı dileklerinde bulunarak, birlikte yapılacak projeler ve işbirliği için güçlü bir ortaklık kurma temennisinde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaretler, yerel güvenlik güçleri ile spor camiası arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan önemli bir adım olarak değerlendirildi.