Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Bu maç öncesinde sarı-lacivertliler 4000. gol heyecanı yaşadı. Kulüpteki ikinci sezonunu geçiren Sebastian Szymański, Alanyaspor karşılaşmasının 22. dakikasında ağları sarstı ve Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihindeki 4000. golünü atmış oldu.

Fenerbahçe’nin lig tarihinde ilk golünü Ergun Öztuna kaydetti. Öztuna, 1959 yılında Ankaragücü’nü 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ilk golünü attı. Sarı-lacivertliler 1000. golüne 1979-1980 sezonunda Erol Togay’ın ayağından Adana Demirspor maçında ulaştı. Fenerbahçe’nin 2 bininci lig golüne ise Nijeryalı futbolcu Uche imza attı. Uche, 26 Ekim 1996’da İstanbul’da oynanan Trabzonspor müsabakasında takımına 3 puan kazandırırken, 2 bininci golü kaydetti. Sarı-lacivertlilerde birçok başarıya imza atan Alex de Souza, 3 bininci golü atarak adını tarihe yazdırdı. Alex, gol krallığı yaşadığı 2010-2011 sezonunda Bucaspor ile oynanan maçın 35. saniyesinde ağları havalandırdı ve bu ünvanın sahibi oldu.