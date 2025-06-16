SAKARYA (İGFA) - Adapazarı Bilim ve Sanat Merkezi’nde biyoloji öğretmeni ve öğrencileri, TÜBİTAK’ın desteklediği bir projeyle Sakarya’nın coğrafi işaretli bal kabağı atıklarından biyoplastik üretti.

Proje, doğada çözünebilen biyoplastiklerle toprak kirliliğini önlemeyi, mikroplastiklerin su kaynaklarına karışmasını azaltmayı ve petrol bazlı plastik üretiminden kaynaklanan karbon salınımını düşürmeyi amaçlıyor.

DOĞAYA DOST ÇÖZÜM

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Merkez Müdürü Erdal Erdem, “2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması” kapsamında geliştirilen projede, bal kabağı atıklarından çevreye zarar vermeyen biyoplastik üretildiğini açıkladı. Müdür Erdem, “Bu biyoplastik, tohum ve gıda saklamada, fidan ekiminde kullanılıyor. Toprağa ekildiğinde bir süre sonra kendiliğinden eriyerek doğal gübreye dönüşüyor” dedi.