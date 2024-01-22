Hem kurutulup hemde taze olarak tüketilebilir.

1# Balgam, İdrar ve Gaz söktürücüdür

Vücudun dışarı atması gereken ne varsa onun atılımında oldukça yardımcı bir türdür. Yemeklere fesleğen eklemek bu konuda faydalı olacaktır.

2# Baş Ağrısını Keser

Sinüzit gibi kronik baş ağrısına maruz kalıyorsanız fesleğenin yaprağından faydalanmanız gerekir. bir tutam taze fesleğen yaprağını alıp 1 litre suda çay haline getirip günde 2 yada 3 bardak tüketebilirsiniz. Düzenli kullandığınızda baş ağrınızı giderecektir.

3# Sindirim Sistemi Dostudur

Yine hem çay hem de yemeklere ekleyeceğiniz fesleğen yaprakları sayesinde mide krampları, kolikler, bağırsak problemleri yada şişkinlik şikayetiniz varsa bu problemlerden kurtulabilirsiniz.

4# Metabolizmayı Uyarıcıdır

Uyarıcı bir tür olan fesleğen vücudunuzun daha dinamik çalışmasını sağlayarak spazmın önünü keser.

5# Öksürüğe İyi Gelir

Tohumu da en az yaprakları kadar faydalıdır. Tohumlar suda demlenerek çay haline getirilip günlük tüketilir. Buda üst solumun yolu problemlerinin yok olmasına yardımcı olur.

6# Sakinlik Verir, Yatıştırıcıdır

İnsan sinirlerine en iyi gelen ve onları yatıştıran bir yapısı vardır. Yoğun stres altında çalışıyor yada uykusuz bir işiniz varsa fesleğen tohumu çayını denemelisiniz.

7# Böcek Isırıklarına Karşı Panzehir

Fesleğen özsuyu elde ederek sinek, böcek gibi haşere ısırıklarına karşı ısırılan bölgeye sürüp uyguladığınızda doğrudan fayda sağlar. Öz suyunu temizce yıkadığınız taze fesleğeni sıkarak suyunu çıkartın ve uygulayın.