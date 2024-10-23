Hain terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 20 Ekim'de vefat etmesinin ardından ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki çiftliğinde cenaze gömme hazırlıkları başladı. Çiftliğin otoparkında çok sayıda araç bulunduğu ve bir iş makinesi getirildiği gözlemlendi. ABD'de mezarların genellikle iş makinesiyle kazıldığı göz önüne alındığında, bu makinenin terörist başının mezarını kazmak için çiftliğe getirildiği düşünülüyor.

İş makinesinin ağaçlar arasında gizlenmiş olduğu ve çiftlik çevresinde sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı dikkat çekti. Fetullah Gülen'in cenazesi ise şu anda St. Luke's Hastanesi'nde bekletilmeye devam ediyor.