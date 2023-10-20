Bu sabah İstanbul'da gerçekleşen operasyonda, FETÖ/PDY üyelerine yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlar sonucunda, 21 örgüt üyesi gözaltına alındı. Operasyonlar, örgüt üyelerinin bulunduğu 26 farklı hücre evine yönelik gerçekleştirildi.

Operasyonun en dikkat çeken detaylarından biri, örgüt içinde "Bölge Ablası" olarak bilinen Emine D.'nin koltuk bazasına saklanması oldu. Emine D., firari durumda olup aynı zamanda Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla aranıyordu. Polislerin hücre evine geldiğini fark eden Emine D., koltuk bazasına sığınarak polislerin dikkatini çekmeyi başardı. Ancak kasıtlı olarak koltuk bazasına saklanan hücre sorumlusu, sonunda polisler tarafından bulunarak gözaltına alındı.

Operasyon devam ederken, üç firari FETÖ üyesinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.