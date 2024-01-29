Balıkesir’in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu bir şüpheliyi yakalayarak cezaevine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre operasyon, şüphelinin yakalanmamak amacıyla bir evde saklandığının tespit edilmesi üzerine gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde, şüpheli R.T.’nin kamu görevinden ihraç edildiği ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. R.T., Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Burhaniye Cezaevine teslim edildi.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğünce, suç ve suçlulara yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.