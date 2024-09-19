Fiat Tofaş marka otomobil park halindeki tıra ok gibi saplandı: 1 ölü

Ankara'da seyir halindeki bir otomobil, park halindeki tıra arkadan çarptı.

Kaza, Akyurt ilçesi Altınova Mahallesi Çankırı Caddesi'nde gerçekleşti. Fiat Tofaş marka otomobil, park halinde bulunan bir tıra çarparak ciddi hasar aldı. Kaza sonucunda otomobildeki Hatice Mucuk hayatını kaybederken, sürücü ve Hatice Mucuk'un eşi olan İzzet Mucuk ağır yaralandı. Hayatını kaybeden Hatice Mucuk'un cenazesi Akyurt ilçesinde defnedildi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Yunus