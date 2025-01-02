Fiba CP’nin yönetiminde olan AVM’ler, yeni yıl coşkusunu ve heyecanını ziyaretçilerine taşıyan etkinlikler gerçekleştirdi. İnegöl AVM, Gebze Center, M1 Konya, M1 Adana ve Downtown Bursa’da düzenlenen ve her yaş grubuna hitap eden etkinlikler, yılbaşı döneminde bu AVM’leri eğlence merkezi haline getirdi.

İnegöl AVM’de ‘Yeni Yıl Postanesi’ ile sıcak anlar yaşandı

Şirketin aynı zamanda yatırımcısı da olduğu İnegöl AVM, 28-29 Aralık tarihlerinde düzenlediği ‘Yeni Yıl Postanesi’ etkinliğiyle çocuklara üreticiliklerini geliştirme ve sevdiklerine anlamlı sürprizler yapma fırsatı sundu. Çocuklar, uzman ekip eşliğinde tasarladıkları kartpostalları AVM’nin desteğiyle sevdiklerine ulaştırdı.

Gebze Center’da miniklerin hayalleri ve yeni yıl coşkusu buluştu

Gebze Center, 28 Aralık Cumartesi günü düzenlediği ‘Bebek Evi Etkinliği’ ile minik ziyaretçilere hayallerindeki bebek evini tasarlama imkânı sundu. Çocuklar üretici yönlerini keşfederken, aileler keyifli bir alışveriş deneyimi yaşadı. AVM, ortak alanlarını yılbaşı konseptiyle ışıklandırarak ziyaretçilerine görsel bir şölen sundu. Ayrıca, markaların indirimli ürünlerle katıldığı ‘Yılbaşı Köyü’ etkinliği yoğun ilgi gördü. Tiyatro gösterileri ve taş mozaik atölyesi gibi üretici aktiviteler, her yaştan ziyaretçiye keyifli anlar yaşatırken, alışveriş yapan misafirler için düzenlenen ‘Çark Etkinliği’ heyecan oluşturdu. Etkinlik kısa sürede bin 500’den fazla kişinin katılımıyla sonuçlandı.

M1 Konya AVM’de yılbaşı heyecanı 360°’de

M1 Konya AVM, 28-29 Aralık tarihlerinde ziyaretçilerine 360° slow motion çekim deneyimi sundu. Katılımcılar, platformda çevrelerinde dönen bir kamera ile unutulmaz anlarını kaydettirdi. Ücretsiz etkinlik, aile boyu eğlenceli anlara sahne oldu.

M1 Adana AVM’de ışıltılı yılbaşı etkinlikleri

M1 Adana AVM, Aralık ayı boyunca sürdürdüğü ‘Büyülü Bir Yılbaşı’ temalı etkinlikleriyle çocuklara ve yetişkinlere farklı deneyimler yaşattı. Alışveriş kulübeleri, canlı müzik dinletileri, tiyatrolar ve ışıltılı kortejler gibi etkinlikler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. 28-29 Aralık’ta gerçekleşen ‘Yılbaşı Korteji’ ise sürprizlerle dolu unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı.

Downtown Bursa’da yeni yıl ruhu doyasıya yaşandı

Downtown Bursa, 17 stanttan oluşan Yeni Yıl Sokağı ve zengin içerikli etkinlik programıyla ziyaretçilerine hem alışveriş hem eğlence dolu bir deneyim sundu. Hafta sonları gerçekleşen DJ performansları, sihirbaz gösterileri, yeni yıl atölyeleri, yılbaşı kortejleri ve dev tombala etkinlikleri her yaş grubundan katılımcıya keyifli anlar yaşattı.

Şirketin ziyaretçi odaklı yaklaşımı sayesinde, yönetimindeki AVM’ler yeni yıl coşkusunu festivale dönüştürdü. Şirket, özenle planlanan etkinliklerle ziyaretçilerine güzel anlar yaşattı.