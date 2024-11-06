FIBA Europe Cup A Grubu 5. maçında Tofaş, sahasında konuk ettiği Petrolina AEK’i 93-61’lik skorla mağlup etti.
Salon: Tofaş
Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Kirile Tvauri (Gürcistan)
Tofaş: Bankston 17, Reed 12, O’Brien 11, Özgür Cengiz 5, Perez 12, Trifunovic 3, Yiğitcan Saybir 4, Demircan Demir 7, Tolga Geçim 4, Berk Demir 9, Cem Küçüközkan 7, Ali Taşkın 2
Petrolina AEK: Gresham 16, Hollingsworth 14, Bell 3, Simitzis 6, Giannaras 6, Nottage 8, Sizopoulos 6, Stylianou, Loizides 2, Bejjani, Panteli
1. Periyot: 28-13 (Tofaş lehine)
Devre: 46-39 (Tofaş lehine)
3. Periyot: 69-51 (Tofaş lehine)
Kaynak: iha