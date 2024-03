Eğer siz de sabahları uyanırken, kol ve bacaklarınızda ya da eklem yerlerinizde ağrılar hissederek uyanıyorsanız ve bu ağrılar gün içerisinde sürekli kendini tekrar ediyorsa dikkatli olun. Fibromiyalji hastalığına yakalanmış olabilirsiniz. Bu sebeple fibromiyalji belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi sahibi olmanız gerekebilir.

Fibromiyalji Nedir? Belirtileri, Tedavisi ve Fibromiyalji Tedavi Edilmezse Ne Olur?



Fibromiyalji belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi vermeden önce bu hastalığın ne olduğuna değinmek gereklidir. Vücudun çeşitli bölgelerinde yaşanan ağrı şikayeti ile baş gösteren bu hastalık, özellikle kol ve bacaklarda ve ense, sırt gibi bölgelerde etkili oluyor. Genellikle kadınlarda ortaya çıkan bu rahatsızlık, toplum genelinin yüzde ikisinde mevcut durumdadır. Sık sık hastanelere bu şikayetle giden hastaların sayısı her geçen gün daha da artarken, tıp dünyası hastalık üzerindeki araştırmalarını sürdürüyor.

Neden kaynaklanıyor?

Şimdilik bu hastalığın neden kaynaklandığını tam olarak bilemiyoruz. Ancak hissedilen ağrı şikayetinin dışında, çok büyük bir hastalık olmayan fibromiyaljinin, tedavisi mümkündür. Ancak fibromiyalji tedavi edilmezse ne olur diye soruyorsanız, hemen cevaplayalım. Bu rahatsızlık size şiddetli ağrılar çektirmeye devam eder ve üstelik bu ağrıların sebebi daha farklı bir rahatsızlık ise, tahmin edemeyeceğiniz kadar kötü sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu yüzden mutlaka bu hastalığın tedavisi için bir doktora başvurulmalıdır.

Doktorların bu konudaki araştırmalarına göre fibromiyaljinin bir değil, birçok nedeni olabilir. Örneğin üzüntü, stres, yaşanılan psikolojik travmalar fibromiyaljiye neden olabileceği gibi, fiziksel travmalar yani yaşanan çeşitli kazalarla birlikte vücutta oluşabilecek kas problemleri sonucunda da, fibromiyaljiye yakalanmak mümkündür.

Bu nedenlerin dışında doktorlar, hastalığın sebeplerini yanlış beslenme, vücuttaki bazı vitamin ve minerallerin eksik olmasına ya da vücutta olan bazı virüslere bağlayabilmektedir. Bütün bu sebepler sıralandığı zaman, vücutta hissedilen ağrıların tam olarak neden kaynaklandığının tespit edilmesi bir hayli güçleşiyor. Ancak tedavinize başlarken doktorun yapacağı ilk şey, bu nedenlerin hepsini tek tek araştırmak ve gereken kan tahlilleri ve ihtiyaç olursa MR, ultrason gibi tetkiklerden sonra bir kanıya varmak olacaktır.

Fibromiyalji Tedavisinde Keşfedilen Yeni Bulgular

Son zamanlarda tıp camiası "bağırsak florası" üzerinde ciddi çalışmalar yapıyor. Öyle ki bu çalışmalara göre bağırsak florası, yani bağırsaklarda yaşayan yararlı bakterilerin yaşadığı ortam bozulduğunda, vücuttaki bütün denge de bozuluyor. Sonrasında da bu durum sık sık rahatsızlanma, sebebi belirlenemeyen ağrılar ya da bazı psikolojik sorunların doğmasına neden oluyor.

Yani bu araştırmanın temeline göre bağırsaktaki yararlı bakterilerin yaşadığı ortam, aynı zamanda vücudun ihtiyacı olan ortamdır ve bütün sisteminin dengesini sağlayan yegane unsurdur. Eğer doğru beslenmezsek, zamanla bu bakterilerin yaşadığı ortam bozulmaktadır. İşte yapılan araştırmalara göre Fibromiyalji gibi tek ve net bir sebebe bağlanamayan rahatsızlıkların nedeni de, bağırsak florası ile ilgili olabilir.

Fibromiyalji Tedavisi

Bu hastalığı tedavi etmek için başvurulan yöntemler, oldukça çeşitli. İfade ettiğimiz üzere bu rahatsızlığın dayandığı temel oldukça önemli. Eğer vücutta hissedilen ağrılar psikolojik bir nedene dayanıyor ise, bu psikolojik nedene yönelerek bir tedavi yapılmalıdır. Eğer fibromiyaljinin sebebi fiziksel başka bir rahatsızlık ise, bu durumda da önce bu fiziksel rahatsızlığa yönelmeli ve önce bu rahatsızlığı tedaviye çalışılmalıdır.

Tedavide Kullanılan Yöntemler

Bu hastalığı tedavi ederken ilk etapta gerekli olan uygulama, vücuttaki ağrıları kesmeye çalışmaktır. Bu sebeple doktor tarafından önerilen ağrı kesici ilaçlar ve iğneler uygulanır. Ancak bu noktada üzerinde durulması gereken bir husus, bu ağrı kesici ilaçların doktor tarafından uygun görülmesidir. Yani her ağrınız olduğunda, gidip şeker alır gibi eczaneden ilaç almak, doğru bir davranış değildir. Çünkü özellikle kas gevşetici özelliğine sahip olan ağrı kesiciler, başta mide olmak üzere vücudun pek çok organına zarar vermekteler. Bu sebeple doktor kontrolü olmaksızın hele ki çok uzun süreli kullanımlar, vücudunuzu olumsuz etkileyecektir.Ağrı kesici iğne ve ilaçlardan sonra fibromiyalji tedavisinde en sık başvurulan yöntem, fizik tedavidir. En az on günlük veya on iki günlük programlar ile uygulanan fizik tedavi sonrasında, hastaların ağrılarından kurtulduğu gözlemlenmektedir. Ancak bu tedavi sırasında, kesintisiz biçimde seanslara gitmek esastır. Eğer doktor tarafından size fizik tedavi uygulaması verilmişse, belirlenen süre içerisinde her gün bu tedaviye gitmeniz ve aksatmamanız gereklidir. Tabii bir de bu tedaviden çıktıktan sonra kendinizi sıcak tutmanızda yarar görülmektedir.

Fibromiyalji ve Spor

Eğer fibromiyalji tedavi edilmezse ne olur sorusunun cevaplarını ararken, bu rahatsızlık için uygulanan spor hareketlerinin yararını duyduysanız, bunu uygulamaya başlamadan önce lütfen dikkatli olun. Çünkü yapılan her egzersiz, fibromiyaljinin çözümü değil. Üstelik kontrolsüz bir şekilde bu spora başlanırsa, çekilen ağrıların iki kat daha artması söz konusu olacaktır.

Fibromiyalji için önerilen en uygun spor, pilates. Çeşitli esneme hareketleri üzerine kurulu olan bu spor, kasların esnemesine ve gevşemesine, dolayısıyla ağrıların hafiflemesine imkan tanıyor. Ancak bu spora başlarken çok yavaş biçimde başlayıp, egzersizin dozunu kademeli olarak arttırmakta yarar var. Bu sayede etkili bir yöntem olacaktır.