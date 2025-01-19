Fidan, bölgedeki istikrarsızlığın ağır sonuçlar doğurabileceğini vurgulayarak İsrail’in politikalarını eleştirdi.

Fidan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun politikalarını hedef alarak, “Netanyahu’nun iktidarını korumak için bölgemizi savaşa sürüklemeye çalıştığı net bir şekilde görülüyor. Savaş tehlikesi kapıda” dedi. Türkiye’nin Filistin konusundaki tutumunun değişmediğini ifade eden Fidan, “Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti için çabalarımız sürecek” diye konuştu.

Türkiye ve Katar’dan Bölgesel Barış Çabalarına Vurgu

Toplantıda Türkiye ve Katar arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekildi. Fidan, Türkiye ve Katar’ın Hamas ile iletişimi olan az sayıdaki ülkeden biri olduğunu belirterek, ateşkesin sağlanması için yoğun bir çaba harcandığını söyledi. Ayrıca Katar’ın barış sürecindeki rolüne işaret etti.

Katar Başbakanı Al Sani ise Türkiye ile Katar’ın bölgesel barış ve istikrar için güçlü bir iş birliği içinde olduğunu vurguladı. Fidan, Netanyahu hükümetinin politikalarını eleştirirken, üçüncü tarafların çatışmaları Orta Doğu’ya taşımaması gerektiğinin altını çizdi ve adil, kalıcı bir barışın nihai hedef olduğunu belirtti.