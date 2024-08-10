A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2024 Paris Olimpiyatları'nda Brezilya ile çıktığı 3.'lük mücadelesini kaybetti.FRANSA (İGFA) - A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları üçüncülük maçında Brezilya’ya 3-1 mağlup oldu ve olimpiyat dördüncüsü oldu.

BREZİLYA-TÜRKİYE: 3-1

SALON: South Paris Arena 1

HAKEMLER: Myoi Sumie (Japonya), Noemi Karina Rene (Arjantin)

BREZİLYA: Gabi, Thaisa, Rosamaria, Ana Cristina, Carol, Roberta, Nyeme (L) (Macris, Tainara, Bergmann)

TÜRKİYE: Derya, Aslı, Vargas, Meliha, Eda, Elif, Gizem (L) (Hande, Cansu, Ebrar, İlkin)

SETLER: 25-21, 27-25, 22-25, 25-15

SÜRE: 1 saat 19 dakika