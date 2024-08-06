A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek final maçında Çin’i 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.FRANSA (İGFA) - Büyük bir başarıya imza atarak tarihinde ilk kez yarı finale yükselen Filenin Sultanları, yarı finalde 8 Ağustos’ta İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da izledi.

ÇİN-TÜRKİYE: 2-3

SALON: South Paris Arena 1

HAKEMLER: Scott Dziewirz (Kanada), Ahmed Alrousi (Birleşik Arap Emirlikleri)

ÇİN: Diao, Yingying Li, Wang, Gong, Zhu, Yuan, Mengjie (L) (Zhang, Ding, Zheng, Wu)

TÜRKİYE: Cansu, Ebrar, Zehra, Vargas, Hande, Eda, Gizem (L) (Meliha, İlkin, Elif, Derya, Aslı)

SETLER: 25-23, 21-25, 24-26, 25-21, 12-15

SÜRE: 2 saat 23 dakika