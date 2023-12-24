Öte yandan Filistin-İsrail savaşında tarafını belli eden Elon Musk'dan sonra bu kez Facebook ve İnstagram'da başlayan sansürleme sosyal medyaya boykot mu geliyor? sorusunu öne çıkarıyor.

İnstagram ve Facebook platformlarını tek bir çatı altında toplayan Meta platform üzerinden paylaşılan Filistin'e destek mesajlarını sansürlediği iddia edildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından yayınlanan raporun detaylarında yer verilen bu bilgi kamuoyunu da karıştırdı.

Sansürün izleri Raporda Belgelendi!

Söylenenlere göre Meta usulsüz şekilde Filistin'e destek mesajlarını otomatik olarak platformdan kaldırmaya başladı. İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından paylaşılan raporda 60'ı aşkın ülkeden 1.050 kişinin çevrimiçi sansür hamlesine maruz kaldığı detaylara eklendi.

“Bu Sansür Yaraya Tuz Basıyor!”

Konuyla ilgili kurumun direktör yardımcısı Debora Brown şu açıklamada bulundu: “Meta'nın Filistin'i destekleyen içerikleri uygulamış olduğu sansür tarifsiz zulümlerin yaşandığı ve Filistinlilerin ifadelerinin baskı altında tutulduğu bir dönemde yaraya tuz basmıştır. Meta'nın uyguladığı sansür Filistinlilerin acılarını daha da artırıyor. Sosyal medya insanların gerçeklere tanıklık edebilmeleri ve ihlallere karşı seslerini yükseltmeleri için önemli bir yerdir” dedi.