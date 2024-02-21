MALZEME LİSTESİ: 3 su bardağı irmik 1 su bardağı fındık 150 gr tereyağı yarım çay bardağı sıvıyağ ŞERBETİ İÇİN: 3 su bardağı şeker 2 su bardağı su 2 su bardağı süt SERVİSİ İÇİN: dondurma HAZIRLANIŞI: Yayvan çelik tencereye irmiği koyuyoruz. Sıvıyağı dökerek kavurmaya başlıyoruz. Tereyağını ekliyoruz ve irmiğin rengi koyulaşana kadar, tahta kaşıkla sürekli karıştırıyoruz. İri kırılmış fındığı ilave ediyoruz. Bu sırada ayrı bir tencereye sütü, suyu ve toz şekeri koyuyoruz. Şerbetini kaynamaya bırakıyoruz. İrmik iyice kavrulunca şerbetini dikkatli bir şekilde döküyoruz. Karıştırıp şerbetini çekince altını kapatıyoruz. Kapağını da kapatarak dinlenmeye bırakıyoruz. Helva ılıyınca karıştırıyoruz. Yuvarlak kek kalıbını hem ıslatıyoruz, hem sıvıyağla yağlıyoruz. Helvanın çoğunu kalıba dolduruyoruz. Kaşıkla ortasını çukurlaştırıp kenarlara yapıştırıyoruz. Ortadaki çukura dondurma koyuyoruz. Üzerini kalan helvayla kapatıp iyice sıkılaştırıyoruz. Servis tabağına helvayı ters çeviriyoruz.

Kaynak: Haber merkezi