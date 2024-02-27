MALZEME LİSTESİ: 1 paket makarna 400 gr. dana eti 3 havuç 2 çorba kaşığı domates salçası 1 kase domates sos 1 soğan 1 tutam maydanoz tuz karabiber zeytinyağı su SOSU İÇİN: 2 su bardağı süt 1 çorba kaşığı tereyağı 1 çorba kaşığı un tuz karabiber ÜZERİ İÇİN: kaşar peyniri HAZIRLANIŞI: Dana etini ve iri doğranmış havuçları kıyma makinasından geçiriyoruz. Havuçlu kıymayı zeytinyağı koyduğumuz tencereye alıyoruz ve sotelemeye devam ediyoruz. Domates sosu ve salçayı katıyoruz ve pişirmeye devam ediyoruz. Tuzunu ve karabiberini atıyoruz. Kıvamını açmak için, içine sıcak su katıyoruz. Pişirmeye devam ediyoruz. Tencerede su kaynatıyoruz. Makarnayı koyuyoruz, içine zeytinyağı ve tuzunu da koyuyoruz ve makarnayı haşlıyoruz. Makarnayı süzüyoruz. Beşamel sosu için, unu ve tereyağını küçük çelik bir tencereye koyuyoruz ve kavuruyoruz. Unun kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Soğuk sütü döküyoruz ve çırpma teliyle hızlıca karıştırıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Tuzunu ve karabiberini atıyoruz. Sos kaynayıp kıvamı ortaya çıkınca altını kapatıyoruz. Fırın kabına haşlanmış makarnanın yarsını döküyoruz. Üzerine kıymalı harcı yayıyoruz. Makarnanın kalan yarısını da üzerine döküyoruz. Beşamel sosu da üstüne döküyoruz. Kaşar peynirini üzerine rendeliyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.

Kaynak: Haber merkezi