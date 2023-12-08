Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da etkili olan fırtına ve dev dalgalar sebebiyle zarar gören Garipçe ve Rumeli Feneri’ndeki işletmelerde yaralar sarılıyor. Öte yandan iş yerleri zarar gören esnaf, maddi olarak kayba uğradıklarını ve önlemlerin alınmasıyla bir daha bu durumun yaşanmayacağını düşündüklerini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da meydana gelen fırtına ve dev dalgalar kent genelinde birçok olumsuzluğa neden olmuştu. Sarıyer Garipçe’deki balıkçı barınakları ve restoranlara zarar vermişti. Barınaklar ve restoranlar dev dalgaların da etkisiyle yerle bir olmuştu. Fırtınada zarar gören noktalardan olan Garipçe ve Rumeli Feneri’ndeki işletme sahipleri de yetkililerin gerekli iyileştirme çalışmalarına yardımcı olduğunu ancak kalıcı önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

“Babam 1959 doğumlu ve hayatında böyle şiddetli bir fırtına görmediğini söyledi"

Konuyla ilgili konuşan Garipçe’de balık restoran sahibi olan Emre Serter, “Babam 1959 doğumlu ve hayatında böyle şiddetli bir fırtına görmediğini söyledi. Zararlarımızı yavaş yavaş karşılıyoruz. Garipçe gibi balıkçı köyü olan her köyde bu mevsimlerde fırtına riski var. Kalıcı önlemlerin alınacağı söylendi. Biz kalıcı önlemler alınmadan sadece kendimizi ve işletmemizi koruyabiliriz. Bu fırtına gibi bir fırtınanın yine olmayacağının bir garantisi yok” diye konuştu.

Garipçe Muhtarı Elvan Aslan ise “Garipçe’de esnaf maddi olarak çok etkilendi. Özellikle fırtına günü çıkan haberlerin ardından müşterilerin sayısının azaldığından bugünlerde yeni yeni müşteri sayısı fırtına öncesi rakamlara gelmeye başladı. Kalıcı önlemler alınması için yetkilerle, irtibat halindeyiz. Önlemlerin alınmasının ardından bir daha böyle olaylar yaşanmayacağını temenni ediyoruz” dedi.

Rumeli Feneri’nde işletmecilik yapan Üzeyir Gökçe ise milyonlarca lira zararı olduğunu ve işletmesinin yıkıldığını belirterek, “Herkes yardıma geldi ama yeniden toparlanmamız 2 ayı bulacak. Yeniden fırtına gelecek diyorlar hazırlıkları ağırdan alıyoruz” ifadelerini kullandı.