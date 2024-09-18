Halk sağlığı konusunda çalışmalarını özveriyle sürdüren Bakırköy Belediyesi, sağladığı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hizmeti ile bugüne kadar bin 213 vatandaşa hizmet verdi. Vatandaşlar, medikal tedavilerin yanı sıra ağrı, kemik erimesi, hareket kısıtlılığı gibi rahatsızlıkları için merkezden tedavi alabiliyor.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun göreve geldiği günden bu yana nitelikli hale getirdiği sağlık hizmetleri vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Halk sağlığı için uzman doktorlarıyla hafta içi beş gün ücretsiz hizmet veren Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi, Nisan-Eylül ayları arasında bin 213 vatandaşa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon desteği sundu. Tedavi süreci kapsamında, randevu alarak merkeze gelen hastaların uzman doktor tarafından muayeneleri yapılarak tanıları konuluyor. Konulan tanıya göre hastalara en uygun programla tedavi sürecine başlanıyor. Merkezde medikal tedavilerin yanı sıra ağrı, kemik erimesi, hareket kısıtlılığı gibi rahatsızlıkları olan hastalara fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti veriliyor. Kronik hastalarda ise fizik tedavi programı dahilinde rehabilitasyon süreci periyodik olarak devam ediyor.

AĞRI TEDAVİSİNDE BAŞARI ORANI YÜZDE 90’LARA ÇIKIYOR

Hastaların fizik tedaviden olumlu sonuçlar aldıklarını söyleyen Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ayşe Ülkü, “Bu poliklinikte fizik tedavinin planlanmasının yanı sıra tanı da koyuluyor. Çoğunlukla hastalar ağrı şikayetiyle başvuruyor ama yürüme güçlüğü olan hastalarımız veya herhangi bir şikâyeti olmadığı halde tetkiklerinde kemik erimesi tanısı konmuş hastalarımız da merkezimize başvurabiliyor. Ağrılı hastalarımızı öncesinde dinleyip ardından muayene sürecinden geçirdikten sonra varsa mevcut tetkiklerini değerlendirip, ihtiyaç durumunda ekstra tetkikler istiyoruz. Hastamızın anlattıkları, muayene ve tetkikler doğrultusunda bir sentez yapıp tanı koyuyoruz ve bu tanıya uygun bir tedavi yürütüyoruz. Bunlar medikal tedaviler olduğu gibi fiziksel tedaviler de oluyor. Hastalarımız fizik tedaviden güzel neticelerle dönüyor, ağrı tedavisinde başarı oranı yüzde 85-90 diyebilirim. Bazı hastalarımız da yürüme güçlüğü, ev işlerini yürütememe gibi yaşam kalitesini düşüren sebeplerden dolayı bize başvuruyor. Bu hastalarımıza da yine fizik tedavi programı dahilinde rehabilitasyon tedavileri uyguluyoruz. Oldukça iyi çalışan, güçlü bir rehabilitasyon ekibimiz var, oradan da güzel neticeler alıyoruz. Hastalarımız genelde ‘kronik’ dediğimiz ağrılı, ağrı sağaltımı sağlandıktan sonra farklı bölgelerde yine tedaviye ihtiyaç duyan hasta grubunu kapsıyor. Hastalarımızla görüşmelerimiz sürekli olarak devam ediyor” dedi.

Fizik Tedavi hizmetinden faydalanmak isteyenler Bakırköy Belediyesi’nin 0212 414 97 70 numaralı telefonunu arayarak dahili 8140’dan randevu oluşturabilir.