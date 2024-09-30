Su ve kıyı kuşu türlerinin göç yolu üzerindeki önemli duraklardan olan alan, göçmen kuşların beslenme ve barınma ihtiyaçları açısından ayrı önem taşıyor.

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Flamingoların kışlama noktası konumunda bulunan koruma altındaki sulak alan, gün batımında da ayrı bir görsel şölen sunuyor. Göç yolunda olan flamingolar ise İznik Gölü Orhangazi sahilinde görüntülendi.

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Pembe ve beyaz renkleri ile göl sahilinde konaklayan flamingolar eşsiz bir görüntü ortaya çıkardı. Vatandaşlar cep telefonları ile flamingoları görüntüledi.

Kaynak: İHA