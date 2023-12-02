Durmuş Aydın'dan flaş istifa açıklaması

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın AK Parti Artvin'in Şavşat ilçesi Belediye Başkan Aday Adaylığı için görevinden istifa etti.

Aydın, Şavşat'a giderek ilçe Başkanlığına Başkan Aday Adaylığı için başvuruda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Durmuş, "31 Mart yerel seçimlerinde çok sevdiğim ibadet aşkıyla hizmet ettiğim İnegöl belediye başkan yardımcılığı görevimden ,Adalet ve Kalkınma Partisi ŞAVŞAT Belediye başkan aday adaylığı için bu gün itibarı ile istifa etmiş bulunmaktayım.Bu vesile ile beraber hizmet vermekten şeref duyduğum başta İnegöl belediye başkanım sayın Alper Taban beye ,mesai arkadaşlarıma,İnegöl ümüzün güzel insanlarına teşekkür ederek haklarını helal etmelerini istiyorum.Rabbim hakkımızda hayırlısını nasip etsin inşallah." dedi.



