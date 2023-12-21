Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın, UEFA ve FIFA’nın 2021 yılında Avrupa Süper Ligi’nin oluşumunu engelleyerek rekabet yasalarına aykırı hareket ettiğine yönelik kararı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Avrupa Adalet Divanı, UEFA ve FIFA’nın 2021 yılında Avrupa Süper Ligi’nin oluşumunu engelleyerek rekabet yasalarına aykırı hareket ettiğini açıklayarak, futbol müsabakalarını düzenleme yetkisinin UEFA ya da FIFA’nın tekelinde olmadığına karar verdi. Böylelikle Avrupa Süper Ligi’nin yasal olarak kurulmasının önünde bir engel kalmadı. Öte yandan Divan, UEFA ve FIFA’nın gücünü kötüye kullandığına da hükmetti.

Kararın ardından Real Madrid Başkanı Florentino Perez, açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın aldığı kararı büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Perez, "Önümüzdeki günlerde bu kararın kapsamını dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz, ancak büyük tarihsel öneme sahip iki sonucun çıkacağını tahmin ediyorum. İlk olarak, Avrupa kulüp futbolu tekel değildir ve bir daha asla olmayacaktır. İkincisi, bugünden itibaren kulüpler kendilerinin efendisi olacak. Kulüpler, sporumuzu modernize edecek ve dünyanın her yerinden taraftarların ilgisini çekecek Avrupa yarışmalarını önerme ve tanıtma hakkımızı görüyorlar. Kısacası bugün özgürlüklerin Avrupa’sı bir kez daha zafere ulaştı ve bugün futbol ve taraftarları da zafere ulaştı" dedi.

"Real Madrid futbolun iyiliği için çalışmaya devam edecek"

Sürecin iki yılı aşkın süredir devam ettiğine dikkat çeken Başkan Perez, "İki yılı aşkın süredir aldığımız baskılar karşısında bugün hukuk, akıl ve özgürlük hakimdir. Bu nedenle Real Madrid futbolun iyiliği için çalışmaya devam edecek. Nasıl ki neredeyse yetmiş yıl önce Avrupa Kupası’nın kurulmasıyla futbol tarihinde önemli bir adım atmışsak, bugün bir kez daha Avrupa futboluna çok ihtiyaç duyduğu yeni ivmeyi verme görev ve sorumluluğuna sahibiz ve bunu başarmak için, ulusal yarışmalarla tamamen uyumlu, herkese açık, sportif liyakate dayalı ve finansal fair-play’e saygıyı etkili bir şekilde dayatacak modern bir projeyi savunmaya devam edeceğiz. Tüm kulüplere ekonomik sürdürülebilirlik getirecek, her şeyden önce oyuncuları koruyacak ve dünya çapındaki taraftarları heyecanlandıracak bir proje" diye konuştu.

Real Madrid Başkanı Perez, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Yaşadığımız ve şüphesiz bugünden itibaren yoğunlaşacak kampanyalara rağmen bunu yapacağız. Ancak kimse onca yıldan sonra bir tekeli sona erdirmenin kolay olduğunu söylemedi. Avrupa kulüp futbolunu geliştirmek için büyük bir fırsatla karşı karşıyayız. Şeffaf yönetime sahip, yeni teknolojilerle bir arada yaşamayı bilen ve taraftarların gerçekten ihtiyaç duyduğu tutku ve duyguyu bir kez daha kışkırtan, 21. yüzyılın zirvesindeki bir futbol. Avrupa kulüplerine, yapıcı diyalog yoluyla, tehdit olmadan, hiçbir şeye veya kimseye karşı hareket etmeden, futbolu yenilik ve modernleştirme hedefiyle özgürce çalışabileceğimiz yeni bir zamanın başlangıcında olduğumuzu söylememe izin verin. Bugünden itibaren Avrupa futbolunun bugünü ve geleceği nihayet kulüplerin, oyuncuların ve taraftarların elindedir. Önümüzde büyük bir sorumluluk var."

2021 yılında Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in açıkladığı Avrupa Süper Ligi’ne 5 büyük ligden katılacak 12 takım şu şekildeydi:

Real Madrid

Barcelona

Atletico Madrid

Manchester City

Chelsea

Manchester United

Arsenal

Liverpool

Tottenham

Juventus

Milan

Inter