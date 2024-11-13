Türkiye Yelken Federasyonu (TYF)’nun, Federasyon Kupası TYF Yelken Ligi 1. Ayak Funboard Slalom Yarışları 12 – 15 Kasım 2024 tarihleri arasında İzmir’in Foça İlçesi’nde yapılmak üzere planlandı. 8 Kulüpten 79 sporcu yarışlar için ilçeye geldi. Ancak Rüzgarın Evi olarak anılan Foça’da çok ender olarak rastlanan bir durumla karşılaşıldı. Rüzgar şiddeti yeterli düzeyde olmadığı için yarışlar başlayamadı. İZMİR (İGFA) - TYF Yelken Ligi Federasyon Kupası 1. Ayak Funboard Slalom Yarışları MW Phokaia Beach Resort ana sponsorluğu ve ev sahipliğinde bugün (12 Kasım 2024 Salı günü) başlayacaktı. Tüm hazırlıklar tamamlandı. Milli takım sporcularının da belirleneceği yarışlar için İzmir ve Aydın’dan ferdi ve Akademi Rüzgar Sörfü ve Yelken İhtisas, Aktif Rüzgar Sörfü ve Doğa Sporları, Çağla Kubat Windsurf Yelken, Çandarlı Yelken ve Su Sporları, Didim Yelken, MYGA Alaçatı Rüzgar Sörfü ve Uçurtma Sörfü, Yenifoça Rüzgar Sörfü Yat ve Yelken Kulüpleri adına yarışacak 79 sporcu ilçeye geldi. Muhteşem doğası, yarışlar için son derece uygun parkuruyla bu yıl defalarca yelken yarışlarına ev sahipliği yapan Foça’da çok ender görülen bir atmosferik durum yaşandı. Rüzgarın Çocukları olarak anılan yelkenciler, Rüzgarın Evi olarak anılan Foça’da rüzgar beklediler. Yarışlar için kriter olarak belirlenen rüzgar şiddeti 11 knot’a ulaşmayınca ilk gün start verilemedi. Yarışlar başlayamadı. Sporcular günü, karada seyir ve denizde parkur tanıma antrenmanıyla geçirdiler.

TYF tarafından yarışların Başhakemi olarak görevlendirilen milli hakem Hüseyin Aygün Özden yarışların başlaması için rüzgarın yeterli hızda esmesini bekleyeceklerini söyledi. Hüseyin Aygün Özden; “ Burada, Foça'mızda, 12-15 Kasım tarihleri arasında hep beraber birinci ayak yarışlarını icra edeceğiz. Bugün maalesef rüzgarımız yeterli değil. Şu an için bekliyoruz. Hala rüzgarımız 4 – 5 knot civarında. Funboard sınıfı için bizim istediğimiz minimum limit 11 knot’tır. 11. knot’ın altında yarış yapamıyoruz. Dolayısıyla şu an beklemedeyiz. İlerleyen günlerde, yarın, öbür gün yeterli rüzgar olması durumunda yarışlarımızı hızlı bir şekilde yapmayı umut ediyoruz. 79 sporcumuz var katılım gösteren. Sekiz kulübümüz burada. İki şehirden 79 sporcumuzla 12 -15 Kasım’da rüzgarın merkezi Foça’da yarışlarımızı icra edeceğiz. “dedi