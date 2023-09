Öncelikli olarak Forex nedir, önce onu öğrenmemiz gerekir: Foreign Exchange kelimelerinin kısaltılması olan Forex ya da FX; kelime olarak döviz takası anlamına gelmektedir. Bir dövizin başka bir döviz ile değerlendiği ve her türlü döviz ticaretinin yapıldığı uluslararası piyasaların tamamını tanımlamak için de Forex ifadesini kullanabiliriz. Önceleri sadece değişik ülkelerin paraları ile başlayan değişime daha sonraları altın ve gümüş gibi değerli metaller de ilave olmuştur.

Forex Nedir

Dünyanın en büyük piyasalarının başında gelen Forex piyasasının günlük işlem hacminin miktarı, her üç yılda bir yayınlanan BIS (Bank for International Settlement) raporlarına göre günlük yaklaşık olarak 5,3 trilyon dolardır. Bu işlemlerin 1,5 trilyon dolar kadarı bireysel yatırımcılar tarafından gerçekleştirilir. Yatırımcılar bu işlemleri yaparken bir yandan da işlem yaptıkları dövizlerin ülkelerinin birbirlerine göre performanslarını değerlendirirler. Dünyanın en büyük işlem hacmine sahip olan borsası NYMEX’in günlük işlem hacminin yaklaşık olarak 22,5 milyar dolar olduğunu düşünürseniz Forex piyasasının büyüklüğünü daha iyi anlayabilirsiniz. Forex piyasasında sadece döviz ticareti değil; altın, gümüş, petrol gibi değerli malların yanında CFD olarak tanımlanan vadeli kontratların ticaretini de rahatlıkla yapabilirsiniz.

Forex Piyasasının Bir Çok İşlem Merkezi Bulunur

Haftanın 5 iş günü ve 24 saat açık olan Forex piyasası için tek bir işlem merkezi yoktur. Dünyanın her yerinden yapılan işlemler Londra, New York, Tokyo gibi büyük finans merkezlerinde kolaylıkla karşılık bulabilir. Merkez bankaları, ticari bankalar, her türlü kurumsal yatırımcılar, hedge fonlar (Serbest yatırım fonları), her türlü sigorta şirketleri, uluslararası kurumlar ve bireysel yatırımcıların yaptığı işlemler Forex piyasasını dünyanın en likit piyasası haline getirmektedir.

Forex Piyasasında Komisyon Ödemezsiniz

Yüksek işlem hacmi ve likidite özelliği sebebiyle Forex piyasasında herhangi bir komisyon ödemeden oldukça düşük maliyetlerle işlem yapabilirsiniz. 90’lı yılların başından bu tarafa elektronik iletişim ağlarıyla ve yoğun teknolojik altyapıyla tüm yatırımcılar günün her saatinde hesaplarına online olarak ulaşıp portföylerini diledikleri gibi yönetebilirler. Para birimleri arasındaki değişkenlik döviz piyasalarını yatırımcılar için çok karlı alanlara döndürmüştür. Forex piyasası, kaldıraç faktörü ve çift yönlü işlem yapılabilmesi özelliği ile hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılara çok önemli avantajlar sunmaktadır.

Forexde Para Kazanmak İstiyorsanız

Forex’te iki yönde de işlem yapabilirsiniz. Piyasa düşünce alıp, yükselince satmak veya yüksekken satıp düşükken almaklada para kazanabilirsiniz. Forex az yatırımlarla büyük paralar kazanma imkânları sağlar. Forex ile nasıl para kazanılır ise yatırıma başlamadan önce Forex stratejisini ve pozisyon koşullarını, alım-satım noktalarını, limit noktaları iyice öğrenilmeli ve araştırılmalıdır. Forex’de para kazanmak istiyorsanız Forex’i çok iyi öğrenmeli ve SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) lisanslı firmalardan demo hesabı açarak Forex’in işleyiş şeklini öğrenebilirsiniz. Gerçek hesap açtığınızda Forex’de büyük yatırımlar yaparak zarar etmek yerine küçük yatırımlar yaparak daha da büyümeyi hedeflemelisiniz. Forex’de yatırımı izlemek ve ne zaman yatırım yapılacağını çok iyi araştırmak icap etmektedir. Forex’de zarar ettiğiniz zamanlardaki hatalarınızı bir sonraki yatırımda tekrarlamamak gerekir.

Forexde Başarılı Olmak İçin Gündemi Takip Edin

Forex kaldıraçlı alım-satım özelliğine sahip olan yatırımcılar için avantaj sağlamaktadır. Fakat kaldıraç oranı doğru kullanılmazsa zarara neden olabilir. Bu nedenle pozisyonları gün içerisinde açıp kapamaya ve kısa vadeli pozisyonlara dikkat etmek gerekir. Forex’de taktikleri oluştururken kendinizi iyi tanımanız gerekir. Yatırımın kısa vadeli mi, uzun vadeli mi olacağına kendiniz karar vererek işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Forex’de düşük tutarlarla ve yüksek yatırımlarla işlem açmak kaybetme riskinizi arttıracaktır. Forex’de başarılı olmak istiyorsanız; gündemi çok iyi takip etmek gereklidir. Gündemi takip ederken hiç kimse sizden ekonomi uzmanı olmanızı beklemez. Fakat ekonominin dinamiğini oluşturan en önemli etkenleri bilmek de uzmanlık gerektirmez. Forex ile zengin olanları ve yatırımcıların raporlarını takip edebilirsiniz ve o yönde en doğru yatırım kararlarını verebilirsiniz.