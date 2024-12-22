Kaza, 240. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Y. idaresindeki 06 BH 0462 plakalı Fiat marka otomobil, yokuştan indiği sırada freninin boşalması sonucu bir binanın giriş duvarına çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Mustafa Y., yolcular Medine Y., İlmani D. ile Huri Hanım D. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesi ve Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Medine Y. ile Huri Hanım D’nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.