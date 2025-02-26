Sağlıklı bir karaciğerde oluşan bu patolojik değişim hastada 2 ay içerisinde ya da daha önceden karaciğer disfonksiyonu olan bir kişide hepatitten iki hafta sonragelişiyor ise fulminan, 6 ay içinde gelişiyor ise subfulminan olarak tanımlanmaktadır.

Fulminan Hepatit Yetmezlik Nedenleri: Pek çok sebep ile görülebilen fulminan hepatitin en sık görülen nedenleri viral sebepler ile kişinin toksine maruz kalmasıdır. Bunun yanı sıra başka nedenleri de mevcurttur. Akut viral hepatitin en sık sebebi hepatit A virüsüdür ancak, akut enfeksiyonunun fulminan olarak setretmesi nadir görülmektedir. Fulminan hepatit yetmezliğinin en sık karşılaşılan viral sebebi hepatit b virüsüdür ve hepatit D virüsü de fulminan hepatit yetmezlik sebebi olarak görülmektedir. Hepatit E virüsü ise özellikle hamile olan kadınlarda fulminan hepatit sebebidir. Ayrıca, intihar amaçlı çok sık olarak kullanılan asetaminofen gibi ilaçlar ile wilson hastalığı, gebeliğin akut yağlı ciğeri ve reye sendromu gibi metabolik sebepler de fulminan hepatit yetmezliği sebeplerindendir. Bunun yanı sıra, fulminan hepatitin karaciğer malign infiltrasyonu, sepsis ve otoimmün hepatit gibi nadir sebepleri de bulunmaktadır.

Fulminan hepatit tanısı konulan hastanın ilk olarak organ nakli yapılabilen bir merkeze yönlendirilmesi gerekmektedir. Fulminan hepatit tanısı konması durumunda hastanın yaşı, fulminan hepatitin sebebi, protrombin zamanı ve ensefalopati derecesi hastanın yaşamasını belirleyen en önemli faktörlerdendir.

Fulminan Hepatit Klinik Özellikleri Nelerdir?

Konfüzyondan komaya kadar değişebilen mental değişiklikler

Kişinin kendini güçsüz hissetmesi, mide bulantısı ve kusma gibi belirtiler

Çok hızlı bir şekilde kişide sarılık hastalığının gelişmesi

Asterixis: Flapping tremor

Asit ve ödem

Hastalığın başlarında karaciğer genişlemesi görülebilmektedir. Ancak, daha sonra palpe edilemez hale gelmektedir. Perküsyonda hepatit matitenin görülmemesi ise küçülmeyi ve kötü prognozu göstermektedir.

Fulminan Hepatit Hastalığı ile Oluşan Komplikasyonlar

Intakranial hiper tansiyon sonucunda hastada beyin ödemi oluşabilmektedir.

Hem serebral hem de pulmoner ödem sonucunda hastada solunum yetemezliği görülebilmektedir.

Hipo tansiyon ve hipodermi sonucunda hastada genel vazodilatasyon görülebilmektedir.

Hastada enfeksiyon görülebilmektedir.

Hastada koagülasyon bozuklukları ile nektorik siroz ve pankreatit görülebilmektedir.

Ayrıca, fulminan hepatit gidişatına aynı paralellikte gidişat gösteren böbrek yetmezliği de görülmektedir.

Bunun yanı sıra, hipolisemi, hipokalemi, hipokalsemi, hipomagnezemi ve asit baz bozuklukları gibi metabolik komplikasyonlar da görülebilmektedir.

Fulminan hepatit hastalığı için belli bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Hastalığı tedavi sürecinde hastalar yoğun bakım ünitelerinde tutulmaktadırlar ve gözlemlenmektedirler. Ani olarak gelişen bir komplikasyon olduğu taktirde acil olarak müdahale edilmektedir.

Hastalığın Sonucu Olarak

Fulminan hepatit hastalarının %66'sı minör belirtilerle yaşamlarına devam etmekte ve hastaların %10'u da komada kalmaktadırlar. Fulminan hepatit yetmezliğinden çıkan hastalar ise genel olarak normal karaciğer yapısını ve fonksiyonunu geri kazanarak, eski hayatlarına geri dönmektedirler.