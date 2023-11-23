Bankacı Seçil Erzan'a binlerce dolarlarını kaptırdıkları ifade edilen ünlü isimlerin listesi açıklandı. Seçil Erzan, geçtiğimiz pazartesi İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hâkim karşısına çıktı. Dolandırıcı olmadığını iddia etti ve “Esas dolandırılan benim. Batmak üzere olan bir geminin kaptanıydım. Herkes kendi rızasıyla veriyordu. Verdiğim sözü tutamadığımda kredi çekip ödüyordum” dedi.

BİNLERCE DOLAR BUHAR OLDU

Arda Turan sözde fona yatırdığı para geri ödenmeyince Seçil Erzan’a “Seçil bütün servetim sendeydi ya. Ben ne yapacağım; karıma şimdi ne diyeceğim Seçil” diye mesaj atıyor. Turan, Erzan’ın artık ödeme yapamayacağını söylemesinin ardından yazdığı mesajında ise, “Fatih Hoca kârda mı bu işte” diye soruyor.

Erzan’ın cevabı ise, “Valla Arda bir şey söyleyeceğim. Normal şartlarda hoca kârdaydı” oluyor. Turan’ın, “Fatih Hoca’nın alacağı var mı bu durumda” sorusuna ise Erzan, “Ona bakmam lazım” yanıtını veriyor. Turan da, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim ile e bankanın üst yönetimiyle görüşeceklerini söylüyor.

KİM NE KADAR PARA KAPTIRDI?

ARDA TURAN

7 milyon 500 bin dolar.

EMRE BELÖZOĞLU

4 milyon 292 bin dolar.

SELÇUK İNAN

1 milyon 535 bin dolar.

FERNANDO MUSLERA

500 bin dolar.

EMRAH - EMRE ÇOLAK

3 milyon 212 bin dolar.

BUSE TERİM BAHÇEKAPILI

240 bin dolar.

BÜLENT - İNCİ ÇEVİKER

2 milyon 198 bin dolar.

BURHAT TAŞPOLAT - EVRİM PINAR GÜZEL

1 milyon 416 bin dolar ve 1 milyon 500 bin TL.

İSMAİL İBRAHİM ÇAĞLAR

2 milyon 910 bin dolar.

MUSA MERT ÇETİN

75 bin dolar.

ÖMER KAHRAMAN

940 bin dolar ve 5 milyon 884 bin TL.

İBRAHİM KOCABALDIR

140 bin dolar.

UĞUR - NURETTİN GÖZAÇAN

500 bin dolar.

NURAY ŞENGÜLLER

312 bin dolar.