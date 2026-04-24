Bölgenin en hareketli ve rağbet gören hayvan pazarlarından biri olan İnegöl Belediyesi Modern Hayvan Pazarında Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar sürüyor. 04 Mayıs Pazartesi günü kurbanlık girişlerinin başlayacağı pazarda, bayram yoğunluğu öncesi İnegöl Belediyesi ile paydaş kurumlar istişare toplantısında bir araya geldi. İnegöl Belediye binasında Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın Başkanlığında gerçekleşen toplantıda; Jandarma, İlçe Tarım Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü temsilcileri hazır bulundu.

30 NİSAN’DA HAYVAN PAZARI KAPALI OLACAK

Kurban Bayramı yoğunluğuna ilişkin istişarelerin yapıldığı toplantıda, alınacak tedbirler ve uygulamalar üzerine konuşuldu. Bayram öncesi hayvan pazarının temizlik ve dezenfekte çalışmaları nedeniyle 1 hafta süreyle kapalı kalacağı da duyuruldu. Buna göre, pazara kurbanlık girişleri başlamadan öncesi son Perşembe günü olan 30 Nisan tarihinde hayvan pazarı açılmayacak.