Et ve Süt Kurumu (ESK), kırmızı et fiyatlarına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. ESK'nın resmi internet sitesinden yapılan bu açıklamada, kurumun kırmızı et piyasalarındaki manipülatif fiyat artışlarını engellemek amacıyla dikkatli bir şekilde ithalat yaptığı vurgulandı.

Açıklamada, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın kurumun piyasa düzenlemeleri hakkında gerçek dışı iddialarda bulunduğu belirtilerek bu nedenle açıklamanın yapılma ihtiyacı doğduğu ifade edildi. ESK, kırmızı et piyasalarında istikrarı sağlamak ve fiyatları kontrol altında tutmak amacıyla piyasa taleplerine uygun bir şekilde ithalat gerçekleştirdiğini vurguladı.

ESK, çiftçi maliyetlerini dikkate alarak belirlenen fiyat politikasıyla, hem üretici hem de tüketiciyi koruma amacı taşıdığını açıklamasında dile getirdi. Ayrıca, yurt dışından yapılan tüm alımların, aracı olmaksızın Avrupa Birliği'ndeki resmi kesimhanelerden alınan teklifler doğrultusunda, mevzuatlara uygun bir şekilde ve rekabetçi bir ihale süreciyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Canlı hayvan alımlarında da, en uygun tekliflerin üreticilerden veya birliklerden alındığına dikkat çekildi. Başvuruların usul ve esaslarının ESK'nın internet sitesinde yayınlandığı ve oluşturulan bir komisyon tarafından titizlikle değerlendirildiği ifade edildi. Canlı hayvan ve karkas etlerin eşit miktarlarda ve peşin ödeme ile satıldığı belirtilerek kamu zararının söz konusu olmadığı vurgulandı.