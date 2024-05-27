Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray’da futbolcular, İstanbul’da üstü açık otobüsle şehirde tur attı ve daha sonra stada geldi.

Trendyol Süper Lig’de sezonu 102 puanla şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, kutlamalara Galatasaray Lisesi’nde başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular ilk olarak burada lisede okuyan öğrencilerle bir araya geldi. Futbolcular daha sonra buradan ayrılıp üstü açık otobüsle, kutlamaların yapılacağı RAMS Park’a hareket etti. Otobüsle stada gelirken, Galatasaraylı taraftarlar da kafileye eşlik etti. Futbolcular yaptıkları tezahüratlarla şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Otobüs daha sonra stada ulaştı ve futbolcular kutlamayı beklemeye başladı.