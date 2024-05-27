A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 finalleri öncesinde İtalya ve Polonya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop’un da izlediği antrenman öncesinde salonda ısınma çalışmaları yapılırken, saha antrenmanında ise pas ve taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Aday kadroda yer alan ve bugün kampa katılan İsmail Yüksek de Riva’daki bireysel çalışmalarına başladı.

Yarını izinli geçirecek olan ay-yıldızlılar, hazırlıklarına 29 Mayıs Çarşamba günü saat 16.45’te ilk 15 dakikası basına açık olarak yapacağı antrenmanla devam edecek.