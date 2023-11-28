Asgari ücret zammına yönelik heyecanlı bekleyiş başladı. Yapılan araştırmalar, şirketlerin yüzde 59'unun 2024 için tek bir zam planladığını ortaya koydu. Ancak asgari ücret artışının ardından yemek kartlarıyla ilgili dikkat çeken bir uyarı yapıldı. Sektör temsilcileri, "Bunu tüm iş dünyasına duyuralım" diyerek, insanların market alışverişi yapabilmesine rağmen yemek harici giderler için kısıtlamaların getirilebileceğine dikkat çekti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının kararını bekleyen milyonlarca kişi, yemek kartları gibi yan haklara ilişkin belirsizlik yaşamaya başladı. Hatırlanacağı üzere, 01 Temmuz 2023 – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olan yemek bedeli sosyal güvenlik primi istisna tutarı günlük 105.75 TL olarak belirlenmişti. Şimdi ise asgari ücretin artmasıyla birlikte bu rakamın da yükselmesi bekleniyor.

Ancak, yemek kartlarıyla ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından düzenlenen özel bir webinar sırasında, iş dünyasının gündemindeki ücret artışları ve yan haklar trendleri tartışıldı. Mehmet Koçak Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koçak, asgari ücret artışına odaklanarak yemek kartlarıyla yapılan alışverişe değindi. Koçak, "Yemek kartları sadece yemek için kullanılmalı. SGK, yemek kartlarıyla yemek harici alışveriş yapıldığını tespit ederse işletmelere farklı matrahlar uygulayacak. Bu konuyu tüm iş dünyasına duyuralım. Yeni dönemde bu konuda bir düzenleme yapılıyor. İnsanlar marketten yiyecek alabilir ancak yemek harici kalemlerde alışveriş yapılamayacak bir düzenleme bekleniyor. Devletin gelir kaybını azaltmaya yönelik faydalı bir uygulama olacak" şeklinde konuştu.

MERCER araştırmalarına dayanarak, 2024 yılında şirketlerin yüzde 59'unun bir kez, yüzde 33'ünün iki kez ve yüzde 8'inin üç kez veya daha fazla ücret artışı planladığı belirlendi. Şirketlerin yüzde 79'u ise 2024'ün Ocak ayında zam yapmayı düşünüyor. Bu gelişmeler, iş dünyasında maaş artışları ve yan haklara yönelik tartışmaların önemini bir kez daha vurguluyor.