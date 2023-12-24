Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sarı-kırmızılı taraftarlar yaklaşık 4 yıl sonra tribünde yer aldı.

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele ediyor. Bu maçta sarı-kırmızılılar taraftarlar, deplasman İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda yerinden takip etti. RAMS Park’ta toplatıp otobüslerle Kadıköy’e gelen 2 bin 79 Galatasaraylı taraftarlar, tribündeki yerini aldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, derbi öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak maça hazırladı.

Galatasaray taraftarı, Kadıköy’de en son 2019-2020 sezonunda 23 Şubat 2020 tarihinde Süper Lig’in 23. haftasında oynanan derbide takımını deplasmanda desteklemişti.