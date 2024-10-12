Galatasaray Spor Kulübü’nün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı.

Galatasaray Spor Kulübü’nün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, Anadolu Oditoryumu’nda gerçekleştiriliyor. Genel kurul divan başkanlığına Eşref Alaçayır seçildi. Genel kurul toplantısında 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 dönemi faaliyet raporu sunumu yapılacak ve denetim kurulu raporu okunacak. Raporlar hakkındaki görüşmeler sonrasında yönetim ve denetim kurullarının ibrası üyelerin oyuna sunulacak.

Genel kurul toplantısı, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasıyla tamamlanacak.