Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında yarın evinde Litvanya temsilcisi Zalgiris Vilnius ile karşılaşacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında yarın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta saat 21.30’da Litvanya takımı Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. Litvanya’da oynanan ilk mücadele 2-2 berabere sona ermişti. Maçta skor üstünlüğü elde eden ekip, bir sonraki tura yükselecek.

Galatasaray - Zalgiris eşleşmesinde turu geçen taraf, 3. ön eleme turunda PFC Ludogorets 1945 - NK Olmpija Ljubljana eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Avrupa kupalarında 304. maç

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 303 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 106 kez sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 82 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 403 kez havalandırırken, kalesinde ise 450 gol gördü.

Teknik Direktör Okan Buruk da sarı-kırmızılıların başında Avrupa kupalarında ikinci sınavına çıkacak.

Galatasaray’da Lucas Torreira sakatlığından dolayı kadroda bulunmuyor. Mauro Icardi ile Wilfried Zaha da UEFA’ya verilen listede olmadığı için görev alamayacak. UEFA listesinde yer alan yeni transferlerinden Cedric Bakambu ise Okan Buruk’un görev vermesi halinde ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Willy Delajod düdük çalacak

Galatasaray - Zalgiris maçını Fransa Futbol Federasyonu’ndan Willy Delajod yönetecek. Delajod’un yardımcılıklarını Erwan Finjean ile Cyril Mugnier yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak.