Sarı-kırmızılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Serie A ekiplerinden Lazio'yu RAMS Park'ta ağırladı. Karşılaşma öncesinde Osimhen ve Sane, sahaya kurulan platformda taraftarların karşısına çıktı.

Kırmızı halıdan platforma yürüyerek gelen yıldız futbolcular, taraftardan yoğun ilgi gördü. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da sahnede yerlerini aldı. Tribünlerden "Büyük başkan" tezahüratları yükseldi.

Dursun Özbek, taraftarlara hitabında son üc sezonun şampiyonu olduklarını belirterek 6. yıldız sözü verdi. Avrupa hedeflerinden söz eden Özbek, "Galatasaray'ı Avrupa'nın zirvesine taşımak görevimiz" dedi. Sane ve Osimhen transferlerinin sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde yankı uyandırdığını belirten Özbek, her iki oyuncuya da kulübe verdikleri değer için teşekkür etti.

Sane, sahnede "Merhaba Galatasaray taraftarı" diyerek sözlerine başlarken, Osimhen ise "Solo il Gala" (Sadece Galatasaray) ifadelerini kullandı. Her iki futbolcu da Galatasaray formasıyla başarı için sahada olma sözü verdi.

Ayrıca, Galatasaray'ın 2025-2026 sezonunda giyeceği formalar da bu etkinlikte tanıtıldı. Sahneye kurulan podyumda yapılan defilede yeni sezon ürünleri gösterildi. Galatasaray Lisesi öğrencileri, özellikle ücüncü forma tanıtımında yer aldı.

Galatasaray yönetimi, etkinlik ve Lazio maçından toplamda 5 milyon Euro gelir bekliyordu. Ancak tribünler beklenenin altında kaldı. Kombinelerin geçerli olmadığı gün bilet fiyatları 1300 ile 18 bin lira arasındaydı. RAMS Park'taki etkinliğe yaklaşık 35 bin kişi katıldı.

Taraftarlar ayrıca, Manchester City formalarını giyen Ederson için "Taraftar çıldırdı, Ederson'u istiyor" şeklinde tezahüratta bulundu. Galatasaray'ın yeni sezona iddialı bir başlangıç yaptığı bu etkinlikle ortaya konmuş oldu.