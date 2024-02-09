Kafkasspor yöneticisi Emre Şen Kırıkkalegücü maçı öncesi açıklamalarda bulundu ;
"3.lig 1.Grubun 19. Haftasında deplasmanda Kırıkkalegücüspor’la oynayacağız.
Ligin ikinci devresinde her geçen maçta artan bir performans gösterdik. Yeni transferlerinde takıma alışmasıyla birlikte hedeflediğimiz noktaya ulaşacağımızı düşünüyoruz.
Aliağa karşılaşmasında uğradımız mağduriyetin etkisini bir kenara bırakarak, Kırıkkale deplasmanından 3 puanla dönüp galibiyet serisi başlatmak istiyoruz. "
Kaynak: İBRAHİM USLU