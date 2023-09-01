Kişisel Güvensizlik

Kişisel güvensizlik, insanlarda gamofobi için önemli bir neden olabilir. Evlilik kolay değildir. Yüzlerce sorumluluk vardır. Sadece bir ilişki paylaşmazsınız aynı zamanda tüm kişisel, sosyal, yasal ve finansal eşyalarınızı paylaşırsınız. Evlilik korkusu bu riskler ve kırılganlık korkusundan gelişebilir.

İlgili Sıkıntılı Olay

Gamofobi, bir kişinin zihninde olumsuz bir evlilik imajını kötü ifade eden istenmeyen ve üzücü herhangi bir olayla da ilişkilendirilebilir. Bu olaylar, çocuklukta ebeveynlerin boşanması, ebeveynlerden istismar, ebeveynlerinin veya diğer evli çiftlerin kavga ve kavgalarını görmesi, önceki bir evlilik başarısızlığı, eşten ihanet veya başarısız evlilikleri kapsamlı bir şekilde duymak olabilir. Bu tür ilgili sıkıntılar, insanlarda gamofobiye neden olabilir.

Depresyon

Evlilik ve bağlılık korkusu diğer depresif durumlar tarafından da desteklenebilir. Bir kişi gerçekten evlenmeye istekli olabilir, ama sadece korkmaktan ve bu durumun içinden geçmek için endişeli olur. Kendine güven eksikliği, zayıf benlik imajı, cinsel güven eksikliği ve diğer farklı depresyon türleri de bir kişinin evlilik ve taahhütlerden uzak durmasına neden olabilir.

Gamofobi Belirtileri

Gamofobisi olan biriyle (hem erkeklerde hem de kadınlarda) ortaya çıkabilecek başlıca belirtiler şunlardır:

Mantıksız, aşırı evlilik ve bağlılık korkusu (Evlilik düşüncesi veya başka birinin evlenmesini görmek bile korkuyu tetikleyebilir)

Evlilikten veya ilgili olaylardan ve tartışmalardan tamamen kaçınma

Evlilik düşüncesi veya tartışması üzerine saldırganlık, panik atak ve huzursuzluk

Korkunun mantıksız olduğunu ancak kontrol edemediğinin farkına varmak

Kendine güvensizlik

Panik atak, ağlama, kalp atışı, nefes darlığı, bulantı, kusma, baş dönmesi, bayılma, terleme ve karın rahatsızlığı gibi fiziksel belirtileri takip eder.

Doktora Ne Zaman Gidilir?

Gamofobi, bir kişinin izole kalmasına yol açabileceğinden ciddi bir sorun olabilir. Bir gamofobik insan, evlilik fikrinden korkar bunu yapmak istemez. Bu korku bir kişinin ilişkilerine ve aile hayatına ciddi şekilde zarar verebilir. Bu gibi durumlarda, bir doktora danışmak gerekir. Ayrıca, yukarıdaki belirtiler uzun bir süre boyunca yani altı aydan fazla bir süre boyunca meydana gelmiş ve bir kişinin yaşamını bozmuşsa, tedaviye başlanması gerekir.

Gamofobi Nasıl Tedavi Edilir?

Gamophobia, farklı psikoterapiler ve ilaçlar kullanılarak tedavi edilebilir. Korkunun başarıyla ortadan kaldırılması için etkili psikoterapiler şunlardır:

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi, gamofobi için en etkili tedavi terapilerinden biridir. Gamofobi daha önceki sıkıntılı bir hafıza ve deneyim ile ilişkili olabilir. Davranışçı terapist kişiye danışmanlık yapar ve evlilikle ilgili olumsuz düşüncelerini çıkarmaya çalışır. Bir gamofobik kişi doğrudan evlilikten değil, evlilikle ilgili olumsuz ve rahatsız edici görüntülerden dolayı acele etme eğilimindedir. Terapist sağlıklı konuşma ve paylaşım oturumları yürütür ve bu olumsuz görüntüleri olumlu olanlarla değiştirmek için rehberlik eder.

Maruz Kalma Terapisi

Maruz kalma terapisi, gamofobi tedavisinde kullanılan bir başka etkili psikoterapidir. Maruz kalma terapisinde terapist kişiyi evliliğe benzer bir ortamla karşı karşıya getirir veya evlilik hakkında tartışma getirir. Ayrıca terapist seans sırasında kendini sakin ve rahat tutması için kişiye rehberlik eder. Düzenli maruziyetlerle, kişi onunla alışkanlık kazanır ve anksiyeteye tolerans geliştirebilir.

Aile Terapisi

Aile terapisi tüm tedavi süreci boyunca önemli bir bileşendir. Terapist aile ile çalışır ve onları fobik durumdan haberdar eder. Aslında aile ile düzenli danışma oturumları aile kaynaklarından gelen kişi için destek ve motivasyon geliştirir. Bu, tüm tedavi süreci için büyük bir artış olabilir.

İlaçlar

Ciddi izolasyon ve anksiyete vakalarında ilaçlar kullanılabilir. Yaygın olarak kullanılan ilaçlar anti-anksiyete ve anti-depresan ilaçlardır. Bununla birlikte, tedavilerin gamofobi tedavisi için daha etkili olduğu düşünülmektedir.