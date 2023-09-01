Süleymaniye mahallesinde meydana gelen olayda 2. Katın penceresinden düşen çocuk yaralandı.

Olay Süleymaniye mahallesi Nehir sokaktaki apartmanın 2. Katında meydana geldi.

3 yaşındaki Suriye uyruklu Sami M., yatak odasının penceresine çıktı. Açık kalan pencereden sarkan çocuk dengesini kaybederek beton zemin üzerine düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralanan çocuk, ailesi tarafından elektrikli bisikletle Hastaneye kaldırıldı.

Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber merkezi