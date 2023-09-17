KOBİ’lere özel destek paketleri garantiden, garanti bankası farklı işletmelere özel paketler hazırlamıştır. Bu paketlerin içerikleri. Esnafa ne gibi faydaları var özellikleri, yazar kasa POS avantajları gibi konulara açıklık getireceğiz.

Garantiden Esnafa Destek Paketleri

Esnafa destek paketi:

Uygun faiz ve vadelerde kredi çekebilir. İşinizi büyütebilir. Finansal ihtiyaçlarınızı karışlayabilirsiniz. Garanti bankasından işletme (şirket) kredi kartı, pos ve çek karnesi gibi ürünleri kullanıyorsanız. Kullandığınız her bir ürün için ayrı ayrı faiz indirimi alarak daha uygun şartlarda kredi çekme avantajı elde edersiniz.

Ticari araç alımlarınızda da size uygun şartlarda krediler vermektedir. Garantinin anlaşmalı marka araçlarından daha iyi şartlarda faiz oranlarıyla ticari aracınızı alabilirsiniz.

Hizmetler:

Hazır Hesap, çek ve faturalarınız ödeyebileceğiniz ve nakit avans çekebileceğiniz kredili mevduat hesabıdır

POS, POS ürünlerinden faydalanabilirsiniz.

Çek Karnesi, TL veya döviz cinsinden çek karnesi alabilirsiniz.

Şirket Kredi Kartı – Bonus Business, şirketiniz çalışanları ve sizin adınıza yapılacak harcamaları kontrol altında tutabilirsiniz.

Kobi emeklilik planı (KEP) sizin ve ailenizin geleceğini garanti altına almak için yaptığınız emeklilik planını bireysel emeklilik sistemine geçerek gerçekleştirebilirsiniz.

Faturalarınızın düzenli ve otomatik ödenmesi, vergi SGK ödemeleriniz, kambiyo, döviz işlemleriniz, gibi avantajlardan faydalanabilirsiniz.

Kobi Destek Hatları: 444 KOBİ – 4445624 www garanti.com.tr/kobi ve internet şubesi

Turizm Destek Paketi:

60 aya kadar kredi imkânı, POS avantajları, ödemeleri 6 aylık turizm sezonunda yapılabilmesi, para akışının olmadığı dönemlerde ödemelerin ertelenmesi, turizmin içinde olan tüm işletmeler faydalanabilir.

İşyeri kredileri, KOBİ ihtiyaç kredileri (TL döviz), ticari araç kredileri ve teminat mektupları ve akaryakıt yönetim sisteminden faydalanabilirsiniz.

Hizmetler

Garanti faktöring-leasing, şirketiniz ya da sizin adınıza çek karnesi, fatura ödemeleriniz, otomatik ödemeleriniz, vergi, SGK ve BAĞ-KUR ödemeleriniz, kambiyo işlemleriniz, teminat kolaylığı. Gibi hizmetlerden faydalanabilirsiniz.

444 KOBİ-4445624’ten bilgi alabilirsiniz

Tarım sektörüne destek

Çiftçiye modern tarım yapabilme imkânı için ürün öncesi ve sonrası ödemelerinde danışmanlık hizmetinde finansal ihtiyaçlarından destek veren ürün paketidir.

Bitkisel Üretim Kredileri: Ürün Ön Finansman Kredisi, Tarım Destek Kredisi, Alternatif Üretim Teknikleri Kredisi, Traktör Ve Biçerdöver Kredisi, Oto Kredisi ve Sera Kredisi

Hayvansal Üretim Kredileri: Besicilik Kredileri ve Süt Sığırcılığı Kredileri

Tarımsal Makine Ekipman Kredisi: IPARD kredisi, eş finansman kredisi, gibi kredilerden faydalanabilirsiniz.

Kartlar: Ekin Kart Ve TMO Kart

Mobilya destek paketi: mobilya sektöründe kayıtlı tüm işletmelerin ürün ve makine, teçhizat gibi ekipmanlar için finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş destek paketi

Hizmetler bakımından yukarıda bahsettiğimiz tüm hizmetlerden yararlanabilirler

Krediler: Mobilya Sezonu Hazırlık Kredisi, Mobilya Yatırım Kredisi, Teminat Mektupları ve Kobi İhtiyaç Kredileri

Eczane Destek Paketi:

Otomotiv Yan Sanayi Destek Paketi:

Daha detaylı bilgi almak isteyenlerin garanti bankası şubeleri ve internet sitesinden alabilirsiniz.