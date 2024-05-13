Garanti BBVA Emeklilik, ‘Otomatik Fon Koçu’ ile 60 binden fazla müşterisinin 7 milyar TL’den fazla fonunu yönetiyor.

6 yılı aşkın süredir müşterilerine dijital fon danışmanlığı hizmeti veren Garanti BBVA Emeklilik, “Otomatik Fon Koçu” ile 60 binden fazla müşterisinin 7 milyar TL’den fazla fonunu yönetiyor.

Konuyla ilgili konuşan Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, “BES’in akıllı bir yatırım olmasının ana sebeplerinden biri, birikimlerin fonlarda değerleniyor olması. Garanti BBVA Emeklilik olarak katılımcılarımızın “fon” konusundaki tüm ihtiyaçlarını karşılamayı ve fonlarını iyi yöneterek birikimlerini artırmalarını hedefliyoruz. Müşterilerimizin birikimlerini değişen piyasa dinamikleri doğrultusunda Otomatik Fon Koçu ile aktif bir şekilde yönetiyoruz. Böylece müşterilerimizin gelişmeleri takip edip herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan birikimleri otomatik yönetiliyor. Bu hizmetimiz beklediğimizden fazla talep gördü. Fon Koçu’ndan faydalanan her üç kişiden biri Otomatik Fon Koçu’na geçti. Şu anda Otomatik Fon Koçu, 60 binden fazla müşterimizin 7 milyar TL’den fazla fonunu yönetiyor. Son 1 yıl içerisinde bu müşterilerimize Otomatik Fon Koçu ile yüzde 89’u bulan enflasyon üzerinde bir getiri sağlamaktan dolayı çok memnunuz. Bu müşterilerimizin yaklaşık yüzde 70’i, yüksek riskli Fon Koçu profilinde yer alıyor ve getiri sağlamayı hedefleyip önemseyerek, getirileri sıkı takip ediyor.

Tüm müşterilerimize, birikimine ait fonları portföy uzmanlarının yönetimine bırakmalarını öneriyoruz. Bu sayede hızla değişen piyasa koşullarına zaman kaybetmeden uyum sağlayabilirler ” dedi.