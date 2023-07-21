Garanti BBVA, kapsayıcı büyüme stratejisi doğrultusunda henüz bankacılık hizmetleriyle tanışmamış kadınların desteklenmesi, potansiyellerini keşfetmeleri ve ekonomik hayata aktif katılımlarını sağlamak amacıyla ‘Hesabını Bilen Kadınlar’ programına başlıyor. Program, kadınların temel finansal konularda eğitim almasına ve kendi ekonomilerini yönetmelerine destek olmayı amaçlıyor.

Garanti BBVA, ‘Hesabını Bilen Kadınlar’ programının önemli bir parçası olan eğitimler için Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ile iş birliği yapıyor. Eğitimlerin ilk bölümü temmuz ayında FODER ile hayata geçecek ve FODER’in Finkurs Finansal Okuryazarlık Çevrimiçi Eğitim Platformu (finkurs.org) üzerinden ücretsiz olarak sunulacak.

Yapılan açıklamaya göre, eğitim kapsamında ilgi duyan herkese geleceğe dönük finansal hedefler koymaya ve finansal sağlığı korumaya yönelik yapılacaklar hakkında günlük yaşamdan örnekler içeren anlaşılır bilgiler aktarılacak. Eğitimlerde, finansal okuryazarlık ne anlama gelir ve önemi nedir, bütçe oluşturma, tasarruf, birikim, kartlı ödeme sistemleri, kredi kullanırken dikkat edilmesi gerekenler, iyi borç kötü borç ayrımı, enflasyon ve enflasyondan korunma yolları, yatırım araçlarının neler olduğu, finansal teknolojilerden faydalanma yolları, bireysel emeklilik sistemi ve sigorta gibi konularda bilinmesi gerekli önemli noktalara odaklanılacak. Eylül ayında da finansal okuryazarlığa ek olarak girişimcilik, satış ve pazarlama, ürün geliştirme konu başlıklarını da kapsayan yüz yüze eğitimlerin KEDV ile birlikte hayata geçirilmesi planlanıyor.

Ayrıca banka, program kapsamında daha önce herhangi bir bankacılık ürünü kullanmamış kadınlara özel, aidatsız Bonus kredi kartı, birikim yapmak isteyenlere 1 gramdan daha az altın alabilmelerini de sağlayan hesap, çocuklarını da yararlandırabilecekleri BES ve küçük çapta üretim yapmayı planlayanlara mikro kredi ürünleriyle destek olmayı amaçlıyor.

Programla ilgili görüşlerini paylaşan Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, ’’Banka olarak her bireyin toplumsal ve ekonomik hayata katılmasını önemsiyor, çağdaş ve güçlü toplumların temelinin fırsat eşitliği ilkesi üzerine kurulduğuna inanıyoruz. Buradan hareketle, stratejik önceliğimiz olarak gördüğümüz kapsayıcı büyüme doğrultusunda toplumumuzu daha da ileri taşıyacak, kendi hayatlarını yönetmelerini sağlayacak finansal bilgileri edinmelerine olanak verecek ve finansal hizmetlere erişimi mümkün kılacak projelere odaklanıyoruz. Bu çerçevedeki çalışmalarımızın en yeni halkasını ise Hesabını Bilen Kadınlar programıyla atıyoruz. Bu çalışmamızın hedefi kadınların finansal okuryazarlık olarak tanımladığımız alanda bilgi birikimlerini artıracak eğitimleri alarak ekonomilerini yönetmelerine destek olmak. Kendi adına bir bankacılık ürününe sahip olmayan, bütçesini yönetmekte desteğe, finansman kaynaklarına ihtiyaç duyan kadınlara ulaşmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak üzere yola çıkıyoruz. Bu program kapsamında, alanında en güçlü sivil toplum kuruluşlarından olan FODER ve KEDV ile iş birliği yapmak bize çıktığımız yolda güven veriyor. İlerleyen aşamalarda, kadınların emeklerini kazanca dönüştürmelerini destekleyecek faaliyetlerle istihdama katılmalarına çalışacak şekilde ulaştığımız kadınları büyük bir ağın parçası haline getirerek programı zenginleştirmeyi hedefliyoruz’’ dedi.