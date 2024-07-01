Garanti BBVA Yatırım, ekonomi dergisi Global Economics tarafından düzenlenen ‘The Annual Global Economics Awards 2024’te, ‘En İnovatif Aracı Kurum’ ödülüne layık görüldü.

Türkiye’nin önde gelen aracı kurumlarından Garanti BBVA Yatırım, Londra merkezli ekonomi dergisi Global Economics tarafından düzenlenen dünyanın prestijli ekonomi ödüllerinden biri olan ‘The Annual Global Economics Awards 2024’te, ‘En İnovatif Aracı Kurum’ ödülüne layık görüldü.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Sinem Edige, “Kurum olarak, tecrübeli kadromuz ve güçlü teknolojik altyapımızla müşterilerimize yatırım bankacılığı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz finansal ürünler ve hizmetlerin yanı sıra yenilikçi yatırım araçları ve stratejileriyle sektörümüzde öncü çalışmalara imza atıyoruz. Teknoloji ve inovasyonu kullanarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlıyor onlara özel çözümler geliştirerek güncel ve etkili yatırım araçlarını sunuyoruz. Global Economics gibi farklı kategorilerde dünya çapında gerçekleştirdiği değerlendirmelerle uluslararası finans sektöründe referans kabul edilen bir yayın tarafından seçilmek bizi mutlu etti. Uluslararası çapta prestijli ödüllerin verdiği motivasyonla müşterilerimizin iş süreçlerine ve verimliliğine katkı sağlayacak, fark oluşturan yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeyi sürdüreceğiz” dedi.