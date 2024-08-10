Osmangazi, Bursa’nın en yoğun yerleşim bölgeleri arasında yer alıyor. Bu yoğunluk yıllardır süre gelen denetimsiz ve plansız yapıları oluşturmakla birlikte büyük bir sorunu ortaya çıkarıyor.BURSA (İGFA) - Aynı zamanda Bursa, Türkiye’nin en güzide sanayi ve turizm kentinden biri olmasının yanı sıra büyük bir tarihi popülasyona ev sahipliği yapan bir şehir olmakla birlikte binaları ve mimarisi ile de bunu yaşatmaya devam ediyor.

Bölge sakinlerinin bu durumdan da muzdarip olduğunu kaydeden ekibimiz Gazcılar vatandaşlarının bir an önce kentsel dönüşüm çalışmalarını istediğini kaydetti.

Bölge sakinleri, her gün deprem korkusuyla yaşadıklarını ve güvenli bir yaşam alanına sahip olma isteğiyle kentsel dönüşüm projelerinin hız kesmeden buraya da gelmesini dile getiriyor.