Bursa'nın İnegöl ilçesi İnegöl girişinde yapılacak asfaltlama çalışması nedeniyle karayolunda yol kapatma yapılacak. Yapılacak çalışa kapsamında Karayolları ekipleri geçiş güzergahlarını belirledi.

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Karayolarından yapılan açıklama şöyle; Kamuoyunun Dikkatine ! Asfalt yenileme çalışmaları kapsamında:  200-06  K.K.  No'lu  Bursa-İnegöl-Bozüyük  Devlet  Yolu'nun,  Bursa-İnegöl-Bozüyük istikameti  Km:43+880-45+830  (K.K.  Km:22-24) arası sağ yol 12.08.2024 tarihinde trafiğe kapatılarak trafik akışı Bozüyük-İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü olarak verilecektir. Bu nedenle  çalışmalar  esnasında  gerekli  olan  tüm  emniyet  tedbirleri  alınacak  ve  trafik işaretlemeleri yapılacaktır. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle 
uymaları gerektiği.

Kaynak: şerife öz