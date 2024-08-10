Bursa'nın İnegöl ilçesi İnegöl girişinde yapılacak asfaltlama çalışması nedeniyle karayolunda yol kapatma yapılacak. Yapılacak çalışa kapsamında Karayolları ekipleri geçiş güzergahlarını belirledi.



Karayolarından yapılan açıklama şöyle; Kamuoyunun Dikkatine ! Asfalt yenileme çalışmaları kapsamında: 200-06 K.K. No'lu Bursa-İnegöl-Bozüyük Devlet Yolu'nun, Bursa-İnegöl-Bozüyük istikameti Km:43+880-45+830 (K.K. Km:22-24) arası sağ yol 12.08.2024 tarihinde trafiğe kapatılarak trafik akışı Bozüyük-İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü olarak verilecektir. Bu nedenle çalışmalar esnasında gerekli olan tüm emniyet tedbirleri alınacak ve trafik işaretlemeleri yapılacaktır. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle

uymaları gerektiği.