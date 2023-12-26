Başsavcılık, gazetecinin sosyal medya platformu X ve diğer hesaplarında paylaştığı videodaki sözleri, özellikle "şehit aileleri ve şehit babalarıyla ilgili" olduğu gerekçesiyle incelemeye aldı. Bu nedenle Can Ataklı hakkında resmen soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Hakkında Soruşturma Başlatılan Can Ataklı Yargıya Hesap Verecek!

Başsavcılık Ataklı'nın ifadelerini "olumsuz ve saldırı niteliğinde" değerlendirdi. Söz konusu videoda yer alan ifadelerin, toplumda provoke edici kin ve düşmanlık oluşturabilecek bir etki taşıdığına inanılıyor. Bu durum gazetecinin sözlerinin yargı tarafından incelenmesini gerekli kıldı.

Can Ataklı soruşturma süreci boyunca adaletin işleyişine tabi olacak ve ifadeleri yasal çerçeve içinde değerlendirilecek. Toplumun duyarlı konularına dikkat çeken bir gazeteci olarak bilinen Ataklı, söz konusu suçlamaların ardındaki sebeplerin ve ifadelerinin yargı tarafından nasıl değerlendirileceğini bekleyecek. Can Ataklı, soruşturma sürecinde adalete hesap verecek ve ifadeleri yasal çerçevede değerlendirilecek.