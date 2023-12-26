Bu Suça Ortak Olmayacağız' bildirisine imza atan 'Barış Akademisyenleri'nden, gazeteci ve yazar Semra Somersan hayatını kaybetti.

Barış Akademisyenleri, Somersan’ın vefat haberini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Paylaşımda, “Türkiye’nin çok çeşitli barış hareketleri de fark yaratacak- barış getirecek, yarın değil belki, ama yakında' diye yazan sevgili hocamız, barış imzacısı, gazeteci, yazar #SemraSomersan’ı kaybettiğimizi derin üzüntüyle öğrendik" ifadeleri kullanıldı.